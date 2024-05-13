Евровидение-2023, которое от имени Украины принимала Британия, победило на BAFTA

Песенный конкурс Евровидение-2023, проходивший от имени Украины в Великобритании, получил телевизионную премию BAFTA. Получать награду вышла и украинская ведущая и певица Юлия Санина.

Пока еврофаны еще на эмоциях после громкого финала Евровидения-2024, в Королевском фестивальном зале в Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA. Это произошло в воскресенье, 12 мая.

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Евровидение-2023 получило премию BAFTA

Песенный конкурс Евровидение-2023, проходивший от имени Украины в Великобритании, получил премию Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Речь идет о номинации – "Лучшее освещение событий вживую".

В этой номинации Евровидение обошло коронационный концерт Чарльза III и Королевский фестиваль памяти Британского легиона.

Получать награду на сцену BAFTA вышла команда организаторов Евровидения и ведущие – Анна Ваддингем и Юлия Санина.

Та неделя, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь был наиболее исключительным, стрессовым неделей, но таким сказочным,

– высказалась Анна Ваддингем.

Представитель BBC поблагодарил всю команду вещателя и не забыл вспомнить об Украине. Он назвал сотрудничество с Суспильным очень особенным.

"Надеемся, вы будете гордиться нами", – высказался он.

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