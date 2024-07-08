Кроме того, сгорела его машина. Артист обнародовал шокирующие кадры, которые демонстрируют последствия атаки.
Важно Они убивают наших детей, – звезды с болью реагируют на террористический удар по "Охматдету"
На видео видно, как Николай вместе со своей возлюбленной и собакой выбираются из дома среди обломков и горящих автомобилей. По словам музыканта, их квартира подверглась полному разрушению, а автомобиль сгорел. Однако самое главное, что Николай и другие его близкие остались живы благодаря тому, что в момент удара находились в коридоре.
Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре,
– написал артист.
Что известно о ракетной атаке по Украине
- Согласно официальным данным, 8 июля агрессор 8 июля выпустил более 40 ракет различных типов, среди которых крылатые ракеты Х-101 и гиперзвуковые "Кинжал".
- Атаки были направлены на несколько крупных городов Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск и другие.
- Последствия обстрелов ужасные: повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры, а также детская больница. Это еще раз подчеркивает пренебрежение агрессором международными конвенциями и базовыми принципами гуманности.
- По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 30 погибших и 112 раненых. Эти цифры могут возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются.