Кроме того, сгорела его машина. Артист обнародовал шокирующие кадры, которые демонстрируют последствия атаки.

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На видео видно, как Николай вместе со своей возлюбленной и собакой выбираются из дома среди обломков и горящих автомобилей. По словам музыканта, их квартира подверглась полному разрушению, а автомобиль сгорел. Однако самое главное, что Николай и другие его близкие остались живы благодаря тому, что в момент удара находились в коридоре.

Сегодня нас пытались убить. Мы выжили, потому что были в коридоре,

– написал артист.

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