Случился во время войны: известная украинская певица впервые рассказала о третьем выкидыше

Украинская певица Алена Омаргалиева со своим мужем Тамерланом воспитывают сына Тимура. Они хотят еще стать родителями, однако им это пока не удается. Артистка призналась, что пережила уже три выкидыша.

Последний состоялся уже во время полномасштабного вторжения. В то же время знаменитость не теряет надежду расширить свою семью.

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Что известно о третьем выкидыше Алены Омаргалиевой

Это произошло летом 2023 года на ранних сроках. Певица признается, что не знает, с чем именно это связано.

Я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе,

– поделилась артистка.

Она добавила, что все равно хочет еще детей и верит, что сможет стать мамой во второй раз.

Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция". Так у меня не получается, мне надо подготовиться,

– подчеркнула звезда.

Что известно о предыдущих беременностях Алены Омаргалиевой