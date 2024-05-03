Последний состоялся уже во время полномасштабного вторжения. В то же время знаменитость не теряет надежду расширить свою семью.

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Это произошло летом 2023 года на ранних сроках. Певица признается, что не знает, с чем именно это связано.

Я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе,

– поделилась артистка.

Она добавила, что все равно хочет еще детей и верит, что сможет стать мамой во второй раз.

Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция". Так у меня не получается, мне надо подготовиться,

– подчеркнула звезда.

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