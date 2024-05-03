Последний состоялся уже во время полномасштабного вторжения. В то же время знаменитость не теряет надежду расширить свою семью.
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Что известно о третьем выкидыше Алены Омаргалиевой
Это произошло летом 2023 года на ранних сроках. Певица признается, что не знает, с чем именно это связано.
Я сильно заболела, с температурой и так далее. Скажем, не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе,
– поделилась артистка.
Она добавила, что все равно хочет еще детей и верит, что сможет стать мамой во второй раз.
Возможно, не время, потому что мы же пытались. Я с врачом постоянно консультируюсь, это не просто так, что я там: "Ой, а давай сегодня, а когда там у меня овуляция". Так у меня не получается, мне надо подготовиться,
– подчеркнула звезда.
Что известно о предыдущих беременностях Алены Омаргалиевой
- Впервые певица стала мамой в январе 2014 года. Тогда у звездных супругов родился сын Тимур.
- В 2017 году знаменитость забеременела во второй раз, она ждала девочку, но на раннем сроке у артистки случился выкидыш, причина которого остается неизвестной. После этой потери исполнительница призналась, что впала в депрессию, и даже взяла творческую паузу.
- Летом 2019 года Алена снова забеременела, однако на третьем месяце плод замер.