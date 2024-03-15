Мое сердце не выдерживает, – MELOVIN сообщил о потере родного человека из-за обстрела Одессы

Певец MELOVIN вышел на связь после обстрела Одессы россиянами. Певец признался, что погиб еще один его близкий человек.

Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу. Спасение людей продолжается до сих пор.

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MELOVIN сообщил о потере

Украинский певец отреагировал на обстрел родного города. Он с болью сообщил о том, что потерял близкого человека. MELOVIN не стал уточнять, о ком именно идет речь.

Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека,

– написал исполнитель.



MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз

Позже артист показался в авто и рассказал о жертвах российского удара.

"Я только что узнал, что мои родственники есть среди жертв", – рассказал MELOVIN.



MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз

Последнее об ударе по Одессе

, MELOVIN и раньше рассказывал о том, что потерял близких людей во время войны. Он имеет друзей, которые защищают Украину на фронте, но и тех, кто погиб в боях с оккупантами. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования певцу и семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.