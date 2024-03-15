Мое сердце не выдерживает, – MELOVIN сообщил о потере родного человека из-за обстрела Одессы
Источник:MELOVIN
Певец MELOVIN вышел на связь после обстрела Одессы россиянами. Певец признался, что погиб еще один его близкий человек.
Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу. Спасение людей продолжается до сих пор.
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MELOVIN сообщил о потере
Украинский певец отреагировал на обстрел родного города. Он с болью сообщил о том, что потерял близкого человека. MELOVIN не стал уточнять, о ком именно идет речь.
Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека,
– написал исполнитель.
MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз
Позже артист показался в авто и рассказал о жертвах российского удара.
"Я только что узнал, что мои родственники есть среди жертв", – рассказал MELOVIN.
MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз
Последнее об ударе по Одессе
- Сегодня днем Россия снова нанесла террористический удар по Одессе. По состоянию на 17:00 известно о 19 погибших, среди них спасатели, нацгвардейцы и гражданские. Еще 77 человек ранены.
- Владимир Зеленский вспомнил об Одессе в вечернем обращении и сообщил, что в городе продолжаются спасательные работы. Соответствующие службы оказывают помощь пострадавшим от обстрела. Продолжается поиск людей под завалами.
- Завтра, 16 марта, в Одессе и области объявят траур.