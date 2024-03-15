Жена президента опубликовала сообщение, в котором рассказала о террористическом ударе российской армии. Она показала кадры последствий обстрела Одессы.

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Елена Зеленская отреагировала на удар по Одессе

Первая леди сообщила, что среди погибших в результате российского удара – спасатель. Елена Зеленская подчеркнула, что именно на таких смелых людях держится страна.

Наши мысли сегодня с Одессой. Со всеми близкими погибших и раненых в результате теракта РФ. К сожалению, их десятки. Также есть погибшие, среди них – спасатель. Склоняем головы перед теми, кто выполнял свой долг. На таких смелых и сильных людях держится Украина,

– подчеркнула первая леди Украины.

Важное относительно удара по Одессе