Жена президента опубликовала сообщение, в котором рассказала о террористическом ударе российской армии. Она показала кадры последствий обстрела Одессы.
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Елена Зеленская отреагировала на удар по Одессе
Первая леди сообщила, что среди погибших в результате российского удара – спасатель. Елена Зеленская подчеркнула, что именно на таких смелых людях держится страна.
Наши мысли сегодня с Одессой. Со всеми близкими погибших и раненых в результате теракта РФ. К сожалению, их десятки. Также есть погибшие, среди них – спасатель. Склоняем головы перед теми, кто выполнял свой долг. На таких смелых и сильных людях держится Украина,
– подчеркнула первая леди Украины.
Важное относительно удара по Одессе
- Днем 15 марта в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги, а вместе с ним и первый взрыв. Российские военные атаковали город баллистическими ракетами с территории Крыма.
- Сразу стало известно о первых погибших: в результате удара погиб фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли оказывать помощь пострадавшим после взрывов.
- Пропагандисты заявят об ударе по скоплению "иностранных наемников", но на самом деле на кадрах видно раненых гражданских. Их спасение продолжается, на месте работают соответствующие службы.
- По состоянию на 16:20 количество погибших возросло до 16 человек. Еще 55 человек ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди них – спасатели.