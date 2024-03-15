По предварительной информации, российские оккупанты ударили по Одессе баллистическими ракетами. Show 24 собрал, как украинские звезды реагируют и показывают военные преступления страны-агрессора.

Обратите внимание Количество погибших после удара по Одессе возросло до 14, пострадали – 46 человек

MamaRika

Певица сообщила, что ее сын Давид сегодня находится в Одессе, у родителей мужа. К счастью, они в порядке.

Одесса. 14 погибших. Десятки пострадавших. Это просто жесть! Наши соболезнования,

– написала артистка.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Владимир Дантес

Певец объяснил наглядную разницу между атаками врага на нас и атаками Вооруженных Сил Украины по России или временно оккупированных территориях.

Наши атакуют без потерь или исключительно военные, заводы, аэродромы. Конч*ные выбл**ки устраивают геноцид,

– подчеркнул артист.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Надя Дорофеева

Певица призвала сегодня обязательно задонатить на сбор и помочь тем, кто пострадал от обстрела.

Ежедневно в новостях ад. Ежедневно в душах людей – пропасть. Сегодня Одесса. Количество пострадавших и погибших еще уточняется. Сочувствую, злюсь,

– написала Дорофеева.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Даша Астафьева

Волонтер напомнила, что каждый оккупант будет отвечать за преступления, которые он натворил.

Надеюсь, когда-то наступит момент, и все до одного, и захватчики, и те, что отсиживаются, будут отвечать до конца существования России. Мои соболезнования пострадавшим и благодарность всем, кто спасает и борется против сплошного зла,

– написала Астафьева.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Катя Осадчая

"Ракеты летели в медиков и спасателей, что приехали спасать людей. Нет слов и слез, есть ярость и желание подойти к каждому человеку в мире и показать фото и видео нашего настоящего, чтобы никто в мире не задавал никаких вопросов", – написала ведущая.

Ольга Фреймут выразила глубокие соболезнования. Она написала о погибших в результате российской атаки.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

"Одесо, какой ужас! Держитесь, пожалуйста", – написала Настя Каменских.



Реакция на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Джамала, Юлия Санина, Светлана Тарабарова и многие другие звезды не обошли вниманием очередную атаку по мирному населению. Они освещают последствия обстрела и призывают помогать.

Как звезды отреагировали на удар по Одессе / Фото из инстаграм-сториз

Коротко об ударе по Одессе