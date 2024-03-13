Война ближе, чем кажется, – Анатолич об ударе России по многоэтажке в родном Кривом Роге

Известный шоумен Анатолий Анатолич родился в Кривом Роге. Поэтому, удар россиян по жилому дому, который состоялся вечером 12 марта, он воспринял особенно эмоционально.

Ведущий признался, что российские военные попали в дом, который расположен неподалеку от района, где он раньше жил. Важно, что и другие украинские звезды также отреагировали на этот терроризм.

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Как Анатолич отреагировал на обстрел родного Кривого Рога

Ведущий со щемящей болью вспомнил свою юность, которая прошла в городе.

Мы переехали на микрорайон Восточный когда мне было где-то лет 11. Оттуда я ездил на скоростном трамвае в 95 гимназию. Ту самую, в которой учился президент. Летом мы ходили на соленое озеро между первым и вторым Восточными микрорайонами, а вечером я любил пройтись по каменным джунглям до продуктового магазина моего друга,

– рассказал Анатолий.

После этого он выразил искренние соболезнования землякам, которые пострадали в результате российского обстрела.

Ракеты попадают в соседние дома, а два года назад оккупанты не дошли до моего дома под Вышгородом несколько километров. Война ближе, чем кажется. Как бы мы к ней не привыкали,

– добавил шоумен.

Что известно об обстреле Кривого Рога