Show 24 собрал, как украинские медийные лица, певцы и ведущие отреагировали на удар по Кривому Рогу. Это личная трагедия для тех артистов, для которых Кривой Рог – родной город.

К слову Я тоже могла оказаться под прилетом, – Могилевская остановила концерт после удара по Кривому Рогу

Елена Зеленская

Первая леди Украины выразила соболезнования всем пострадавшим, их родным и близким. И поблагодарила тех, кто продолжал спасать жизни.

Очень больно, что снова имеем погибших и десятки раненых в результате российского теракта. В Кривом Роге из-за обстрела частично разрушена многоэтажка. Спасательные работы еще продолжаются,

– поделилась Елена Зеленская.

Наталья Могилевская

Певица должна была выступить с концертом в городе, но из-за обстрела он так и не состоялся. Сначала Могилевская прервала его из-за тревоги, а второй раз, когда узнала о погибших. Она прибыла на место удара, чтобы помочь пострадавшим.

Я остановила концерт, поехала спрашивать, нужна ли моя помощь. Я могу поддержать сбор денег на квартиру людям, ну хоть что-то сделать, потому что общие сейчас в этом горе. Я на соседней улице была, я тоже могла оказаться под тем прилетом. Ну я не могла продолжать концерт,

– говорила Могилевская.

Анатолий Анатолич

Для шоумена Кривой Рог – родной город. Он рассказал, что ракета уже в который раз попадает в соседние дома, что неподалеку от его района.

"Мы переехали на микрорайон Восточный когда мне было где-то лет 11. Там была квартира моих родителей и я уже взрослым возвращался из Киева в свой дом и свою комнату. Пока родители не переехали ближе ко мне и своим внукам. И вот ракеты вручают в соседние дома. А два года назад оккупанты не дошли до моего дома под Вышгородом несколько километров. Война ближе, чем кажется. Как бы мы к ней не привыкали", – поделился Анатолий Анатолич.

Елена Кравец

Ведущая рассказала, что попадание ракеты произошло в районе, где она жила ребенком.

Это микрорайон, где прошло мое детство. Здесь до сих пор живут люди, с которыми я росла. Здесь неподалеку моя школа. Я знаю этот дом, этих людей,

– рассказала Кравец.



Елена Кравец об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Злата Огневич

Для певицы удар по Кривому Рогу – также личная боль. Она выразила соболезнования и с гневом высказалась о врагах.

Кривой Рог, родной. Ракетная атака унесла жизни. Есть тяжелые раненые, среди них – дети. Только лютая ненависть и боль. Проклинаю всех, кто отдает приказы, жмет кнопки пусков ракет, спонсирует армию и страну-агрессора и убивает украинцев,

– написала Огневич.



Злата об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Настя Каменских рассказала, что лишь несколько дней назад была в Кривом Роге с концертом, а теперь там произошла трагедия.



Настя Каменских об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Наталья Денисенко с болью высказалась о ракетном ударе.

"Эта боль. Наши люди. Невозможно просто понять, как так можно", – написала актриса.



Денисенко об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Илона Гвоздева тоже выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Каждый день трагедия. Я уже не вывожу. Господи, дай сил. Светлая память погибшим. Соболезнования семьям", – написала танцовщица.



Илона Гвоздева об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Другие реакции звезд / Фото из инстаграм-сториз

alyona alyona alyona также напомнила о Сумской области. В результате атаки "Шахедов" там пострадал многоэтажный жилой дом.



alyona alyona об ударе / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, вечером 12 марта россияне запустили ракеты по Кривому Рогу. Произошло попадание в девятиэтажный и пятиэтажный дома. Известно о 4 погибших, еще около 40 человек пострадало, среди них – дети.