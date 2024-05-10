Сыграли свадьбу и помогли ВСУ: участники группы Tember Blanche официально поженились
Источник:Tember Blanche
Музыканты украинской группы Tember Blanche – Александра и Владислав – официально поженились. Они сыграли оригинальную свадьбу, где помогли ВСУ.
Украинский дуэт Tember Blanche знаком многим благодаря песне "Вечорниці", что разлетелась в сетях. Коллектив создали Александра и Владислав. Они являются парой не только в создании музыки, но и в личной жизни.
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Tember Blanche поженились
9 мая участники коллектива официально поженились, прошло 2 года после их помолвки. Пара сыграла камерную свадьбу под открытым небом. Площадка была украшена коврами и фонариками. Свадебные образы молодоженов состояли из винтажных жакетов. Александра также предстала в белом нежном платье, а ее избранник – в полосатых брюках.
Ведущим этого праздника любви был Павел Гоц – солист группы NAZVA. Именно он провозгласил пару мужем и женой.
Свадьба была не простой – по случаю особого события Александра и Владислав собирали средства на ППО. Еще накануне бракосочетания они объявили "Свадебный сбор", в котором можно было выиграть приглашение на их свадьбу. Так участники группы помогли ВСУ.
Tember Blanche поженились / Фото МУЗВАР
Что известно о Tember Blanche
- Участники украинского дуэта познакомились на улицах Киева, где Влад играл на гитаре. Они начали вместе исполнять песни, а через год уличного музицирования создали группу Tember Blanche. Их название означает месяц, в котором они начали отношения, и любимое пиво.
- Первую популярность коллектив получил благодаря хиту "Вечорниці". Впоследствии Tember Blanche записали фит с группой Kalush.
- В 2023 году дуэт стал финалистом Национального отбора на Евровидение. Им не получилось победить, однако так Tember Blanche представили себя на сцене как новый талантливый дуэт.