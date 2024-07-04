Блогерша в своих соцсетях призналась, что тогда ее дома не было. С женщиной и ее семьей все хорошо.

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Однако, квартира инфлюенсерки таки пострадала. Яна рассказала, что ей позвонили друзья и знакомые, чтобы сообщить о дыме, который шел из ее дома. Гриффин побежала домой и увидела обломки ракеты, которые застряли в окнах. Она изрядно перепугалась, о чем рассказала поклонникам.

А теперь вот вам пример, почему не нужно стоять у окна. К сожалению, у меня панорамные окна в каждой комнате,

– призналась Яна.



Квартира Гриффин пострадала после обстрела / Скриншот из инстаграм-сторис

Звездная мама решила также показать вблизи куски обломков. Руки женщины дрожали, поскольку знаменитость не могла сдержать эмоций.

"Это то, что убивает людей", – заверила Гриффин.



Яна Гриффин показала обломки ракеты / Скриншот из инстаграм-сторис

К слову, 3 июля, в Днепре услышали несколько громких взрывов. В результате ракетной атаки был поврежден торговый центр и медицинское учреждение. Количество погибших составляет шесть человек.