Фотографы поймали девушку во время прогулки в Лос-Анджелесе. Эти кадры дали фанам возможность увидеть, как выглядит дочь короля поп-музыки сегодня.
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26-летнюю Пэрис заметили во время прогулки в местное кафе, где планировала пообедать с подругой. На снимках она предстала в непринужденном образе. Девушка была одета в короткие джинсовые шорты, белую футболку и коричневый кардиган. Свой образ Пэрис дополнила кожаными ботильонами, солнцезащитными очками и сумкой.
Ранее жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг показала редкие фото их дочерей. Женщина поделилась милыми кадрами 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин.