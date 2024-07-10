Фотографы поймали девушку во время прогулки в Лос-Анджелесе. Эти кадры дали фанам возможность увидеть, как выглядит дочь короля поп-музыки сегодня.

Интересно Сейчас выгонит из кабинета, – Федишин сказала, почему из-за мужа ей было неудобно перед Залужным

26-летнюю Пэрис заметили во время прогулки в местное кафе, где планировала пообедать с подругой. На снимках она предстала в непринужденном образе. Девушка была одета в короткие джинсовые шорты, белую футболку и коричневый кардиган. Свой образ Пэрис дополнила кожаными ботильонами, солнцезащитными очками и сумкой.

Для справки! У Майкла Джексона осталось трое детей: сыновья Принц и Бланкет и дочь Пэрис. Заметим, девушка за последние четыре года выпустила три музыкальных проекта: студийный альбом Wilted в 2020 году, мини-альбом The Soundflowers также в 2020 году и мини-альбом The Lost EP в 2022 году. Раньше Пэрис заявляла о своем желании быть финансово независимой от наследства отца, поэтому активно развивается в различных направлениях шоу-бизнеса. Кроме музыкальной карьеры, она также попробовала себя как модель и актриса.

Ранее жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг показала редкие фото их дочерей. Женщина поделилась милыми кадрами 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин.