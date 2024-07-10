Фотографи зловили дівчину під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Ці кадри дали фанам можливість побачити, як виглядає донька короля поп-музики сьогодні.
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26-річну Періс помітили під час прогулянки до місцевого кафе, де вона планувала пообідати з подругою. На знімках дівчина постала у невимушеному образі. Періс була одягнена у короткі джинсові шорти, білу футболку та коричневий кардиган. Свій образ донька Майкла Джексона доповнила шкіряними ботильйонами, намистом, сонцезахисними окулярами та сумкою.
Раніше дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг, показала рідкісні фото їхніх доньок. Жінка поділилася милими кадрами 12-річної Мейбл і 10-річної Евелін.