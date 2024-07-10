Фотографи зловили дівчину під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Ці кадри дали фанам можливість побачити, як виглядає донька короля поп-музики сьогодні.

Цікаво Зараз вижене з кабінету, – Федишин сказала, чому через чоловіка їй було незручно перед Залужним

26-річну Періс помітили під час прогулянки до місцевого кафе, де вона планувала пообідати з подругою. На знімках дівчина постала у невимушеному образі. Періс була одягнена у короткі джинсові шорти, білу футболку та коричневий кардиган. Свій образ донька Майкла Джексона доповнила шкіряними ботильйонами, намистом, сонцезахисними окулярами та сумкою.

Для довідки! У Майкла Джексона залишилося троє дітей: сини Принц і Бланкет і донька Періс. Зауважимо, дівчина за останні чотири роки випустила три музичні проєкти: студійний альбом Wilted у 2020 році, мініальбом The Soundflowers також у 2020 році та мініальбом The Lost EP у 2022 році. Періс заявляла про своє бажання бути фінансово незалежною від спадщини батька, тому активно розвивається у різних напрямках шоубізнесу. Окрім музичної кар'єри, вона також спробувала себе як модель та актриса.

Раніше дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг, показала рідкісні фото їхніх доньок. Жінка поділилася милими кадрами 12-річної Мейбл і 10-річної Евелін.