В то же время исполнительница поделилась впечатлениями от встречи с Валерием. По ее словам, она получила невероятные эмоции.

Интересно Верба, Золотарева и другие: кто из украинских блогеров подыграл российской пропаганде

Перед благотворительным туром в США и Канаде Ирина попросила Залужного о личной встрече. Федишин поехала вместе с мужем Виталием к Валерию, чтобы экс-главнокомандующий ВСУ подписал 26 украинских флагов, которые во время концертов она планировала разыграть среди зрителей.

Валерий Федорович отнесся очень чутко к нашей просьбе встретиться. Я даже не ожидала такого, вышла от него под невероятным впечатлением. Видимо, недаром так наши люди его любят – это действительно человек с большим сердцем,

– поделилась артистка.

Также певица призналась, что ей было неудобно перед Залужным из-за количества сувениров, которые тот должен был подписать. Впрочем, Валерий не был против и сделал все, о чем его попросили.

Думаю: "Сейчас выгонит из кабинета, как скажу о таком количестве". А он: "Нет вопросов, давай". А Виталий еще выставляет на стол три картины и несколько гильз. Мы их привезли с востока от ребят. Во Львове обработали, украсили узорами. Я шепчу: "Забери, неудобно". А Залужный: "Нет проблем",

– вспомнила Федишин.

Как отметила исполнительница, она впоследствии связалась с Залужным и сообщила ему результаты тура США. Более того, для новых концертов Ирины в Португалии и Чехии мужчина снова согласился помочь с подписями сувениров.

Напомним, Ирина Федишин выступила в 25 городах Америки и Канады, где собрала более 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен). Артистка смогла приобрести 60 автомобилей для ВСУ.