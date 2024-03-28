Тело отправили на экспертизу: полиция рассказала детали смерти концертного менеджера Приходько
Источник:"Фокус"
25 марта Анастасия Приходько выступала в Трускавце. Во время концерта внезапно умер ее менеджер. Это произошло на глазах у зрителей, а сейчас полиция расследует детали гибели мужчины.
Его тело отправили на экспертизу. Сейчас сама артистка никак не прокомментировала смерть члена ее команды.
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Полиция прокомментировала смерть менеджера Анастасии Приходько
Сначала смерть концертного менеджера подтвердил пиарщик Анастасии, однако отметил, что никаких комментариев по этому поводу пока не дают. Впоследствии об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Светлана Добровольская. Она отметила, что на место происшествий вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти мужчину, только констатировали смерть.
25 марта на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. При осмотре на теле лица признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас личность умершего установлена. Сейчас тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются,
– сказала Светлана.
Известно, что трагическое событие произошло в начале концерта, который проходил в рамках тура "Холодно". Анастасия успела исполнить только три песни, а потом стало известно, что одному из зрителей стало плохо. Как выяснилось впоследствии, в концертном зале скончался менеджер исполнительницы.
Жуткие события, что случались на концертах
- Певица Наталья Могилевская 12 марта должна была выступить в Кривом Роге, но концерт прервался из-за тревоги и громких взрывов. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.
- Тейлор Свифт выступает по миру с туром The Eras Tour. В Бразилии ее концерты осенью 2023 года начали называть "смертоносными" из-за аномальной жары и ее последствий. Во время исполнения песни Take Me Home у Тейлор начались проблемы с дыханием. Она начала словно задыхаться прямо на сцене. На несколько минут исполнительница остановилась, чтобы восстановить дыхание.
- Во время гастрольного тура пострадала Злата Огневич. В гостиничном номере на нее упала стеклянная дверь душевой кабины. В результате чего все руки и ноги артистки в порезах. Злата признавалась, что это был ее величайший страх на гастролях и он сбылся.