Розовые пионы заполонили тикток: пользователи делятся невероятной красотой

30 мая 2024, 23:30
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Поскольку сейчас сезон цветения душистых пионов, женщины оригинальным способом намекают любимым, что хотят получить букет, как знак проявление внимания. Поэтому тикток превратился в яркое, виртуальное поле цветов.

Уже больше, чем неделю, пользователи используют кавер-версию группы Бойки – Букет рожевих півоній для создания красивых и атмосферных видео, пишет Show 24.

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Самое важное в тренде – использовать уже упомянутую песню, а видеоряд составить из кадров пионов. Это может быть, как просто букет или куст, так и кадры, как любимый человек собственноручно собирает или дарит цветы. Такие видео наполнены любовью, комфортом и теплом.

@ludamusyak #2024 #️ #весна #піони #? #україна #війна #веснавукраїні ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky
@kamelifo #кропивницкий #україна #35роківразом️️️ ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

@ostapkari ? #япринесутобібукетрожевихпіоній #півонії #піони #? ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky
@nastiapostoyuk ? #букетрожевихпівоній#рекомендації#рекомендації#тренд#топ ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

Что известно о треке

Оригинальная версия звучит драйвовее в отличие от кавера и принадлежит исполнителям: Владимиру Войцеховскому и Ольге Монастырской. Песня вышла еще 2 года назад, однако новая аранжировка покорила сердца людей.

Владимир Войцеховский и Ольга Монастырская – Букет рожевих півоній: смотреть видео онлайн

Новый формат песни исполняет парень Виталий из коллектива "Бойки". Кавер отличается более медленным ритмом под аккомпанемент пианино.

@vitaliy_gurt_boyky Букет рожевих півоній (cover) @Володимир Войцеховський #гуртбойки #гуртбойки2024 #музичнийгурт #кавер #cover #букетрожевихпівоній ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

Поскольку сезон цветения невероятных пионов еще продолжается, то можете смело приобщаться к тренду и делиться кадрами своих букетов.

Автор: Марта Гнат