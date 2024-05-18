Отключение света и нехватка денег: как пользователи в тиктоке завирусили новый тренд

18 мая 2024, 23:30
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Все новое - хорошо забытое старое. Именно такими словами можно описать свежий тренд в тиктоке. Во время просмотра роликов понимаешь, насколько точно они соответствуют жизненным проблемам и опыту.

Кроме удачной подписи и мужчин, танцующих на первом плане, видео сопровождается известной песней In-Grid – You Promised Me. Водоворот такой фантазии заполонил тикток и желание людей создавать яркий контент, подробнее об этом в материале Show 24.

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Что это за тренд

Любой пользователь соцсети может приобщиться к созданию такого положительного видео. Все что необходимо, так это выбрать тему или проблему которой хотите поделиться. К примеру, можете написать предложение об актуальной теме отключения света, нехватка денег, эмоциональное выгорание или любое другое, что лежит по душе.

Далее выбираете фон видео, тоже по своему усмотрению, добавляете шаблон с мужчинами, танцующими, и не забудьте о музыкальном сопровождении, который является изюминкой тренда.

@dashket_official ну суцільна правда! #немо #швейцарія #євробачення #євробачення2024 #мем #eurovision #eurovision2024 #україна #ненакручуйсебе ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@____dora_ І так майже перед кожним закриттям #фармація #фармацевти #фармацевтивтікток ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@patrolpolice_chernihiv #MemeCut #Meme #MemeCut #police#policeukraine#MemeCut #Meme #MemeCut #memecut #Meme #MemeCut #police #policeua #policeukraine #policeofficer #policeoftiktok #patrol #patrolpolice #longervideos #fur #elb #elbruso #bloject #blo #recommendations #рекомендації #патруль #поліція #поліціяукраїни#fake#fakegun #fakeguns️#fakesituation#fakesituation️ #fakegunstiktok #capcut#mem#capcut_edit #mem #MemeCut #Meme #MemeCut #police#policeua#policeukraine#MemeCut #Meme #MemeCut #memecut #Meme #MemeCut #police #policeua #policeukraine #policeofficer #policeoftiktok #patrol #patrolpolice #longervideos #fur #elb #elbruso #bloject #blo #recommendations #рекомендації #патруль #поліція #поліціяукраїни#fake#fakegun #fakeguns️#fakesituation#fakesituation️ #fakegunstiktok #capcut#mem#capcut_edit #mem ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️

Часто пользователи использовали этот тренд, чтобы поделиться тем, какие пасочки получились у них на Пасху.

@_jane_k7

♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@diachenko_bakery #MemeCut #Meme ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️

Что известно о треке You Promised Me

Это сингл известной итальянской певицы In-Grid, который вышел еще в 2001 году. В песне исполнительница обращается к мужчине, который пообещал ей солнце, птиц, бриллианты, жемчуг и золотые розы, но забыл об этом.

In-Grid – You Promised Me: смотрите видео онлайн

Отметим, что в тренде тиктока это музыкальное сопровождение не несет смыслового смысла, а просто дополняет видеоряд драйвовым ритмом.

Автор: Марта Гнат