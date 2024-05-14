Красивую картинку одновременно сопровождает песня San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai. Благодаря такому сочетанию, видео получается ярким и незаурядным, подробнее об этом далее в материале.

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В чем суть тренда

Сначала стоит продумать, какие цвета можно совместить в будущем образе, чтобы они соответствовали индийской культуре. На видео нужно снимать каждый этап нанесения макияжа, а затем показывать результаты. Не стоит забывать и об обязательных элементах: подпевание и плавные движения руками в такт мелодии. Главная изюминка – каждое косметическое средство красиво и оригинально наносить на лицо, чтобы кадр был интересным и выделялся среди других.

Когда макияж завершен, нужно одеть традиционный индийский наряд, чтобы образ был целостным и отражал результат кропотливой работы. Люди в сети делятся, что на создание этого тренда уходит несколько часов, а некоторые даже нанимают себе помощников.

Добавим, что участие в тренде принимают не только девушки, но и ребята.

Что известно о треке San Sanana

Этот сингл индийских исполнителей Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai. Вышел он в далеком 2001 году. Композицию использовали в индийском фильме "Свадьба в сезон дождей". Героиня, которая исполняет песню, пластично двигается, а на ее теле нарисованы различные узоры.

Вероятно, пользователи тиктока вдохновились стилем девушки, трансформировали его под современные запросы, и создали новый тренд.

San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai: смотрите видео онлайн

Что интересно, песня завирусилась не только в тиктоке, но и на других музыкальных платформах.