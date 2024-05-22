Все больше пользователей делятся сотнями историй спасения животных из приюта или тех, кого бросили прямо посреди дороги, под песню американского инди-поп дуэта Capital Cities – Safe And Sound, пишет Show 24.

Интересно Тикток заполонил один из самых милых трендов под песню "Время"

Если у вас есть похожая история со своим домашним любимцем, то смело можете делиться с ней в сети. Стоит лишь выполнить следующий алгоритм. Покажите фото животного, как только вы с ним познакомились и можете добавить похожий текст: "Привет, спасибо, что поиграла / поиграл со мной, счастливой дороги домой". Далее подставляете по шаблону следующие фразы и добавляете композицию, которая является визитной карточкой тренда. А в конце показываете, как изменилось животное в руках добрых хозяев.

Люди спасают не только котиков и собачек, но и птиц.

Что известно о песне

Композиция Safe And Sound вышла еще в 2011 году и стала большим хитом дуэта Capital Cities. Первой популярности набрала в Германии, ведь трек использовали для рекламы Vodafone.

В тексте песни исполнители обращаются к девушке и отмечают, что могли бы сделать для нее все на свете, даже "если небо упадет на землю".

Capital Cities – Safe And Sound: смотреть видео онлайн

Отметим, что песня в те годы стала настолько популярной, что смело занимала топовые места в мировых музыкальных чартах.