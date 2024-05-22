Усе більше користувачів діляться сотнями історій порятунку тваринок із притулку чи тих, кого кинули просто посеред дороги, під пісню американського інді-поп дуету Capital Cities – Safe And Sound, пише Show 24.

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Якщо у вас є схожа історія зі своїм домашнім улюбленцем, то сміло можете ділитись з нею у мережі. Варто лиш виконати наступний алгоритм. Покажіть фото тваринки, як тільки ви з нею познайомились та можете додати схожий текст: "Привіт, дякую, що погралась / погрався зі мною, щасливої дороги додому". Далі підставляєте по шаблону наступні фрази та додаєте композицію, яка є візитівкою тренду. А наприкінці показуєте, як змінилась тваринка у руках добрих господарів.

Люди рятують не тільки котиків і собачок, а й птахів.

Що відомо про пісню

Композиція Safe And Sound вийшла ще у 2011 році та стала неабияким хітом дуету Capital Cities. Найпершої популярності набрала в Німеччині, адже трек використали для реклами Vodafone.

У тексті пісні виконавці звертають до дівчини та зазначають, що могли б зробити для неї все на світі, навіть "якщо небо впаде на землю".

Capital Cities – Safe And Sound: дивитись відео онлайн

Зазначимо, що пісня у ті роки стала настільки популярною, що сміливо посідала топові сходинки у світових музичних чартах.