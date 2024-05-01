Все документы оформлены, – травести-дива Монро сказала, могут ли ее мобилизовать

Травести-дива и блогерша Монро рассказала о посещении ТЦК. К тому же она честно призналась, существует ли возможность ее мобилизации согласно новому законопроекту.

По словам инфлюенсерки, травести-дива поражена работой работников ТЦК. Она удивлена уважением сотрудников комиссии к себе.

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Могут ли мобилизовать Монро

Монро отметила, что для нее не является проблемой посещение ТЦК. Однако, ей не нравится постсоветская система организации этого процесса. Впрочем, блогер и здесь видит свои плюсы, так, она может, находясь в очереди, смонтировать видео и почитать книгу.

Также травести-дива призналась о страхе неприятия ее обществом, который тревожил в прошлом. В то же время Монро будет действовать по закону, если ситуация в стране обострится.

У меня все документы оформлены законным способом. Если мне нужно будет пойти снова в ТЦК, то я пойду,

– заверила блогерша.

К тому же инфлюенсерка возмущается запретом выезда мужчинам во время вторжения. По ее мнению, это дискриминация их человеческих прав.

Я считаю, что надо или закрыть, или открыть границы для всех, потому что иначе – это дискриминация. Мы постоянно говорим о женщинах, которые выезжают с детьми, но не все они имеют детей. Не все могут иметь детей, а кто-то сознательно не хочет. Чем отличается отец, у которого двое детей, от того, у кого – трое?

– добавила Монро.

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