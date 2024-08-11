Этот трек звучал в известном фильме "Титаник". Композиция до сих пор считается одним из главных хитов артистки.

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Однако, как оказалось, команда Трампа не договорилась с исполнительницей об использовании песни во время предвыборной кампании. Лейбл не давал никакого разрешения на такое действие.

Более того, Дион изрядно удивлена выбором композиции.

Такое использование никоим образом не является разрешенным, и Селин Дион не одобряет это или любое подобное использование. И действительно, эту песню?

– сообщила команда артистки.

Для справки! Песня My Heart Will Go On впервые прозвучала в фильме "Титаник" в 1997 году. Композиция получила главные музыкальные и кинопремии – "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми".

Напомним, Дональд Трамп – кандидат от республиканцев в президенты США. Его главной соперницей является кандидат от демократов – Камала Харрис, которую окончательно должны утвердить на съезде партии, что состоится в августе.