Ранее исполнительницу застали с возлюбленным возле ресторана. Тогда у нее на руке виднелось бриллиантовое кольцо на безымянном пальце, что подогрело интерес к звездной паре.

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Впрочем, 9 августа, 36-летняя Адель во время концерта отреагировала на плакат с надписью "Ты выйдешь за меня?". Певица заметила, что уже помолвлена, поэтому ей пришлось отказать. Впоследствии она снова похвасталась ценным обручальным кольцом.

Я не могу выйти за тебя, потому что я уже выхожу замуж, но я ценю это, спасибо,

– объявила Адель.

Известно, что в июле спортивный агент Рич Пол сделал артистке предложение в ее родном городе – в Лондоне. Инсайдер сообщал, что громкая свадьба звезд, вероятно, состоится в конце 2025 года.

Напомним, Адель познакомилась с избранником на одной из вечеринок. Когда Пол праздновал 41-й день рождения, певица проводила концерт. Во время выступления она со сцены трогательно поздравила мужа и спела ему Happy Birthday.