Цей трек лунав у відомому фільмі "Титанік". Композиція досі вважається одним з найголовніших хітів артистки.
Не пропустіть 36-річна Адель публічно оголосила, що виходить заміж: відео моменту
Однак, як виявилося, команда Трампа не домовилася з виконавицею щодо використання пісні під час передвиборчої кампанії. Лейбл не давав ніякого дозволу на таку дію.
Ба більше, Діон неабияк здивована вибором композиції.
Таке використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це або будь-яке подібне використання. І справді, цю пісню??
– повідомила команда артистки.
Нагадаємо, Дональд Трамп – кандидат від республіканців у президенти США. Його головною суперницею є кандидатка від демократів – Камала Гарріс, яку остаточно мають затвердити на з'їзді партії, що відбудеться в серпні.