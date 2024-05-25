Я ее еще не отпускаю, – Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после потери матери
Источник:"Утро дома"
Певица Тоня Матвиенко призналась, что все еще не может отпустить покойную мать. Она рассказала, как чувствует себя спустя полгода после потери.
Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла в октябре прошлого года. С тех пор прошло уже более полугода, поэтому дочь певицы рассказала о своем состоянии.
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Тоня Матвиенко о печали по маме
Исполнительница рассказала, что до сих пор нет ощущения, что ее мать ушла из жизни. Ведь Тоня чувствует ее присутствие.
Я недавно поняла, что, когда я пою, чувствую связь с мамой. То есть через песню я с ней встречаюсь на сцене. Я никогда не думала, что так можно. Тяжелее всего петь "Квітка Душа". У меня этого ощущения нет, что она ушла. Такое впечатление, что она уехала на гастроли,
– поделилась Матвиенко.
Тоня Матвиенко призналась, что очень ждала того, чтобы встретиться с мамой во сне. Впервые это произошло через 2 месяца после ее смерти.
"Сейчас мне снятся воспоминания детства. Она не говорит там мне, будто я вспоминаю о ней. Я ее еще не отпускаю, я даже вещи ее не убрала из комнаты. Я теперь поняла смысл слова вечность. Она будто везде", – заметила певица.
Как Тоня Матвиенко переживала потерю
- Герой Украины и народная артистка Нина Матвиенко умерла в октябре 2023 года. С тех пор ее дочери Тоне приходится жить без родного человека.
- Первые недели после потери Тоня Матвиенко не могла спать и переживала сильный шок и стресс. Певица рассказала, что закрылась в себе, почти не ела и принимала снотворные. Звездная дочь смогла найти утешение в своей близких и друзьях, которые не давали оставаться наедине с мыслями.
- К счастью, Тони Матвиенко удалось сохранить творческое наследие Нины Матвиенко. Ее диски хранились просто в пакетах, поэтому накануне потери артистка обратилась к лейблу, подписала контракт. Все наследство Нины Митрофановны есть на музыкальных платформах.