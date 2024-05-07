Очень не хватает, – Тоня Матвиенко рассекретила, где и чем занимается ее 25-летняя дочь
Источник:Ближе к звездам
Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о жизни своей старшей дочери Ульяны. Артистка призналась, чем занимается и где находится девушка.
В то же время Тоня поделилась, что жизнь ее отца изменилась после смерти его жены. Так, он теперь проживает вместе с исполнительницей в одном доме.
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Что рассказала Матвиенко о своей дочери
По словам Тони, Ульяна увлекается сферой кино, а именно режиссурой. Так, девушка активно совершенствует свои навыки в этом направлении.
Более того, дочь звезды вместе с любимым живет в квартире отдельно от Тони. Артистка отметила, что иногда очень скучает по Ульяне. Однако, женщина одобряет выбор самостоятельной жизни дочери.
Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны,
– призналась Матвиенко.
В то же время Тоня рассказала, что отец живет вместе с ней в доме. К тому же, после смерти ее знаменитой мамы, он помогает певице с дочкой Ниной.
Папа говорит, что "кто же за мной старенького будет ухаживать". А так сейчас он и с Ниной может помочь. Раньше в основном были девушки, а теперь одни мужчины. Пусть командуют,
– отметила артистка.
Интервью Тони Матвиенко: смотрите видео онлайн
Что известно о детях Тони Матвиенко
- Старшую дочь Ульяну артистка родила в 16 лет. Сейчас 25-летняя девушка занимается режиссурой и проживает вместе с любимым, отдельно от звездной мамы.
- Тоня и Арсен Мирзоян имеют общую дочь Нину. Девочке 8 лет.
- В то же время у мужа Матвиенко есть еще двое сыновей от предыдущего брака.