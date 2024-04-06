Сплошное подхалимство, – режиссер Боднарчук раскритиковал новое шоу Тины Кароль

Тина Кароль создала новый авторский музыкальный проект. "Дом звукозаписи" уже собрал немало положительных отзывов, но режиссеру Олегу Боднарчуку все они показались "подхалимскими".

Авторский проект Тины Кароль "Дом звукозаписи" имеет целью привлечь внимание к старым украинским песням и возродить о них память. В первом выпуске приняла участие Юлия Санина.

Интересно Юлия Санина удивила джазовым исполнением песни Поклада на авторском шоу Кароль

Олег Боднарчук раскритиковал шоу Тины Кароль

Алан Бадоев, Джамала, многие другие звезды и музыкальные медиа положительно отреагировали на шоу певицы. Но появилось и критическое сообщение от режиссера Олега Боднарчука.

"Я в ожидании, напишет ли кто-то правду об этом проекте, или и в дальнейшем сплошное подхалимство?", - написал продюсер. Впоследствии он подробнее высказал свое мнение. По его мнению, этот проект прежде всего нужен самой Тине Кароль.

"Дом звукозаписи" настолько невероятный, величественный и значимый проект, что всем отняло речь во время его обожания, но только не мне. В поисках легендарности по следам Джамалы, которая со своим альбомом крымскотатарских песен QIRIM стала почти национальной легендой, через тернии Грэмми иногда можно и дойти до "Дома звукозаписи" в Киеве, переложив с места на место лучшие украинские песни прошлого века..

– высказался Боднарчук.

Режиссер заметил хорошую картинку и качество звука в шоу, но добавил, что для широкой аудитории нужно не только это. Он хотел бы видеть в проекте конфликт или противостояние, тогда как Тина и Юлия "сладко" делали комплименты друг другу. Бочку меда не испортили и правила, которые сложны только с первого взгляда.

"Какой-то типа конфликт между временем репетиций и возможностями Саниной высосан из пальца. С другой стороны, рядовой зритель вообще не понимает – два часа для одной песни с оркестром это много или нет?".

Олег Боднарчук объяснил, что сложность задач в шоу понятна только музыкантам. Еще одна "беда" проекта, как пишет режиссер, что в нем нет "новой оригинальной идеи". Он заметил, что "забытость" песни Поклада "Коханий" тоже под вопросом, потому что ее регулярно перепевают. Стоит добавить, что пока у проекта вышел только один выпуск.

В "Доме звукозаписи", как в старом музее – все аскетично, традиционно, местами летает моль... Это нужно самой Тине Кароль для легендарности, за которую она борется всю свою сознательную жизнь, в этом случае, чтобы стать звездным архивариусом всего украинского песенного достояния"

– подытожил Боднарчук.

"Дом звукозаписи" 1 выпуск: смотрите видео онлайн

Что известно о взаимоотношениях Кароль и Боднарчука

Олег Боднарчук и Тина Кароль некоторое время сотрудничали вместе, особенно во время "Голоса страны". Также режиссер спродюсировал фильм об артистке "Сила любви и голоса".

Однако он не впервые с претензиями отзывается о работе Тины Кароль. Например, в 2021 Боднарчук раскритиковал ее шоу для Atlas Weekend. Певица в ответ назвала его "уродом".