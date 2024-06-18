Я перфекционист, – Тина Кароль откровенно рассказала, делала ли пластические операции
Источник:Тина Кароль
Тина Кароль высказалась относительно пластических операций. Артистка рассказала, прибегала ли к хирургическому вмешательству, чтобы изменить внешность.
Украинские звезды часто решаются на такой смелый шаг. Так, певица MamaRika в конце апреля показала результат маммопластики.
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В то же время Тина категорически отрицает наличие результата пластических операций на себе. Она заверила, что отдает предпочтение уходу за кожей лица.
К тому же Кароль имеет страх, что хирурги сделают некрасивый результат, которым исполнительница будет разочарована. Артистка решила подтвердить свои слова опубликовав кадр, на котором занимается спортом.
Только уход. Никакой операции, но я перфекционист и боюсь довериться, – рассказала Тина.
Тина Кароль ответила, делает ли пластические операции / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто из украинских звезд прибегал к хирургическому вмешательству
- MamaRika решила сделать маммопластику. Она призналась, что хотела стать лучшей версией себя. К тому же артистка так будет чувствовать себя увереннее.
- Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре 2022 года. Журналистка сделала септопластику, но не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.
- Даша Кацурина рассказывала, что сделала операцию на грудь около 7 лет назад – после рождения первого ребенка. Изменениями она довольна до сих пор.