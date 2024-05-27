Я его муштрую, – Тина Кароль рассказала об обучении сына в Британии

Певица Тина Кароль впервые за долгое время рассказала о сыне Вениамине. Парень продолжает учебу, а сейчас у него период экзаменов.

15-летний сын Тины Кароль Вениамин быстро начал самостоятельную жизнь. Он уже много лет учится в Великобритании.

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Тина Кароль рассказала о сыне

Тина Кароль выложила вторую часть видео, в котором отвечает на вопросы поклонников. Звезда рассказала о своем сыне Вениамине. Сейчас у него период экзаменов.

Веня сдает экзамены, у него они очень сложные. Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И я хочу, чтобы на всех языках он разговаривал свободно,

– поделилась исполнительница.

Тина Кароль о сыне: видео

Также Тина Кароль ответила на вопрос относительно того, посетит ли Харьков с концертом.

"Я хочу сказать, что Харьков – это мощь. Всем харьковчанам мои объятия. И всегда рядом", – сказала артистка.

Что известно о сыне Тины Кароль