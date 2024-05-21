Тина Кароль призналась, хочет ли во второй раз поехать на Евровидение
Источник:Тина Кароль
Тина Кароль ответила на вопросы поклонников относительно ее желания повторно принять участие в Евровидении. В то же время артистка рассказала о кредите, который ей пришлось взять, чтобы иметь возможность выступить на конкурсе.
Тина участвовала в Евровидении в 2006 году, которое проходило в Греции. Тогда певица заняла седьмое место с песней Show me your love.
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Хочет ли Кароль снова представить Украину на Евровидении
Исполнительница поделилась, что таки имеет желание повторно принять участие в Евровидении. В то же время она призналась, что уверена в своих силах и сможет достойно представить Украину на конкурсе. Впрочем, артистка рассказала, что участие в Евровидении в 2006 году – это была идея ее продюсеров.
Так, я бы хотела поехать. Это крутой драйв, тонус и я знаю, что я могу. Я знаю, что я другая. И когда я ехала на Евровидение – это не совсем была моя идея. У меня были продюсеры и никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба выступления на Евровидении,
– подчеркнула Кароль.
К тому же Тина рассказала о последствиях, которые принесло ей участие в песенном конкурсе. Дело в том, что артистке пришлось взять финансовый кредит, который она платила в течение длительного времени.
Так, по словам Кароль, участвовать в Евровидении не надо. Певица научилась на своих ошибках и теперь имеет желание представить Украину на конкурсе во второй раз.
Это был второй год моей популярности после "Новой волны" и я мало что понимала вообще, какие люди могут быть коварными. Участвовать в отборочном туре – это полбеды, на тот момент это было ок, это моя задача. А все, что произошло потом – крайне тяжелое и я расхлебывала это еще много лет,
– призналась Тина.
Несмотря на несколько негативный опыт, Кароль отметила, что, возможно, таки подаст заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. Впрочем, пока она планирует еще выпустить несколько хитов.
Что известно об участии Кароль на Евровидение
- В марте 2006 году Тина победила Нацотборе конкурса "Ты – звезда". А уже в мае того же года представила Украину на Евровидении.
- Конкурс проходил в Афинах, в Греции. Там Кароль исполнила на большой сцене песню Show me your love. По результатам голосования, певица заняла седьмое место в финале.
- В мае 2023 года, когда Евровидение проводила Украина в Великобритании, Тина выступила в финале конкурса. Она вышла на сцену во время парада флагов стран-финалисток, где исполнила хит Show me your love. Во время выступления артистка была одета в платье украинского дизайнера Ивана Фролова.