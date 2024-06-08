Тина Кароль показала бюджетный образ в платье Zara: фото из загородного дома

Украинская певица Тина Кароль удивила бюджетным образом. Она сделала селфи и показала свой загородный коттедж на фоне сада.

Украинская исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками домашними будничными фото. Звезда показалась в своем имении.

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Тина Кароль сделала селфи в зеркале в своем доме. На фоне виднелся ее гардероб и чемодан. Певица позировала в атласном платье нежно-розового цвета на завязках и с вырезом. Бюджетный наряд от Zara стоил ей 1449 гривен.

Артистка распустила белокурые волосы и уложила их локонами. Образ звезды дополнял легкий макияж.



Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз

Также Тина Кароль продемонстрировала, как выглядит часть сада на территории ее имения. Это арка из красных роз, внутри которой размещен белый столик и стулья.



Имение Тины Кароль / Фото из инстаграм-сториз

Где живет Тина Кароль