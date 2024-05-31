Таких детей почти не существует, – Тимур Мирошниченко пожаловался на строгие рамки по усыновлению
Источник:"Люкс ФМ"
Семья Мирошниченко в процессе усыновления второго ребенка. Тимур Мирошниченко рассказал, на каком этапе они находятся и пожаловался на строгие рамки от тренеров.
Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена часто рассказывали о том, что процедура усыновления – сложная и длительная. Похоже, что никаких изменений в системе не произошло.
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Шоумен поделился, что сейчас усыновление второго ребенка находится на бюрократическом этапе. Он пожаловался на строгие ограничения, которое семья получила от тренеров. Из-за этого найти ребенка довольно сложно.
Те выводы, которые написали нам на курсах, очень сложные. В том плане, что таких детей почти не существует. Это, конечно, для меня загадка, почему они так сделали. Будем искать. Думаю, что в течение лета, надеюсь, мы все закроем вопрос,
– выразил надежду Тимур Мирошниченко.
Ведущий объяснил, что после курсов усыновителей тренеры дают рекомендацию относительно детей, которых может усыновить человек или семья. Они же получили очень узкие рамки.
"Звучит это как рекомендация, но это только так, строгие рамки. Нам в этот раз написали очень серьезные ограничения. Мы ищем-ищем... Это должен быть ребенок без социальной истории. То есть он не жил в детдоме, не пережил насилия. А на самом деле очень много детей попадают в детский дом именно из-за этого. Это немного усложняет процесс, но ничего. Мы не сдаемся", – подчеркнул Мирошниченко.
Тимур и Инна Мирошниченко усыновят еще одного ребенка
- Еще до полномасштабной войны супруги Мирошниченко планировали усыновить двух детей. Однако после первых курсов им разрешили усыновить лишь одного малыша. Так весной 2023 года их семья пополнилась сыном Марселем.
- Инна Миррошниченко решила не оттягивать время и снова подала документы и прошла курсы. Согласно полученному сертификату, она может усыновить девочку в возрасте 8 – 10 лет. Звездная жена предупреждала, что есть определенные нюансы по поводу истории ребенка.
- Интересно, что порядок появления детей должен соответствовать их возрасту, а потому усыновленный ребенок должен быть младше по крайней мере Мии. Но тренеры пошли на уступки и нарушили правило из-за просьбы Инны подарить семью старшей девочке.