Обычно, все привыкли говорить, что звездные союзы длятся не долго, ведь часто кто-то из партнеров изменяет или просто теряется интерес друг к другу. Предлагаем взглянуть на другую сторону медали, где украинские звездные семьи неоднократно становились примером крепкой супружеской жизни – обо всем этом читайте на Show 24.

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Марина и Павел Зибровы – почти 30 лет в браке

Эта невероятная пара познакомилась еще в далеких 90-х на одном из творческих вечеров. Артист так увлекся женщиной, что использовал все свои возможности, чтобы покорить сердце дамы. Через два года пара поженилась.

У обоих есть сыновья от предыдущих браков, но имеют и общего ребенка – дочь Диану. Ранее Зибров признавался, что его можно назвать "подкаблучником", потому что жена и дочь всем заправляют. Но артист этого не стесняется, ведь считает, что его задача – создать лучшие условия для них, а тогда и он будет купаться, как вареник в масле.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк – 28 лет вместе

Эта история любви началась, когда Ольга еще была в браке с другим мужчиной и уже воспитывала дочь Тоню. Артисты играли на одной сцене в театре, а чувства разожгли совместные роли в мюзикле "Кандид". Виталий пытался завоевать сердце Ольги. Перед одной из репетиций артистка нашла на своем столике в гримерке шоколадное сердце в котором была записка – "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

Сумская не могла проигнорировать свои чувства к Борисюку, поэтому ушла от мужа, забрав дочь. Влюбленные поженились, а в 2002 году у них родилась дочь Анна.

Ранее Виталий поделился трагической историей их любви, что Ольга забеременела от него еще до того, как они поженились. У них должен был родиться мальчик. Но из-за того, что во время беременности Ольга работала в нескольких проектах, у женщины произошел выкидыш. Мужчина признается, что до сих пор мечтает стать отцом сына.

Елена и Сергей Кравцы – 22 года в браке

Звезда не часто рассказывает в публичном пространстве о своем муже, но поделилась довольно интересной историей их знакомства. Судьбоносной встрече поспособствовала мама Елены. Она провожала дочь к автобусу с болельщиками КВН, и заметила в толпе парня, который чем-то произвел на нее впечатление. Женщина сказала Елене следующее: "Познакомься с ним".

Пара поженилась в 2002 году, а через год у них родилась дочь Мария. В 2016 году супруги стали родителями еще и двойни: Екатерины и Ивана. Актриса признавалась, что такое изменение в их жизни привело к кризису в отношениях, поэтому они обратились за помощью к психотерапевту. К счастью, это решение помогло сохранить счастливую семью.

Ирина Федишин и Виталий Човник – почти 18 лет вместе

Украинская певица однажды попала на мероприятие, Виталий был ведущим. Она признавалась, что уже тогда мужчина бросал взгляды в ее сторону, а как только вернулась домой, он ей позвонил. И с этого момента у пары начали зарождаться отношения.

Когда Ирине было 19 лет, Виталий предложил жениться, но девушка наотрез отказывалась, потому что раньше 25 лет она замуж не выйдет. Но мужчина все же ей сделал предложение, а Федишин приняла предложение, потому что полюбила.

Сейчас пара воспитывает двух сыновей. К слову, недавно Федишин намекнула, что она снова в надежде.

Тарас и Елена Тополи – более 10 лет в счастливом браке

История этих отношений началась с обычной дружбы. Впоследствии Елена поняла, что чувствует к Тарасу несколько больше, чем просто дружеские отношения. Она заметила, что у них общие взгляды на жизнь, интересы, мысли. Поэтому девушка первой решилась признаться в своих чувствах к мужчине. Певец ответил взаимностью.

Сначала влюбленные скрывали свои отношения, а когда Елена забеременела, то рассказали о своем союзе в целом. Поженилась пара после рождения сына.

Сейчас супруги воспитывают уже троих детей. К сожалению, полномасштабная война разделила их семью на большое расстояние. Певица с детьми уехала в США, а Тарас ушел добровольцем на фронт. Однако их любовь выдержала разлуку, а отношения стали еще крепче.

Тимур и Инна Мирошниченко – 6 лет в браке

Пара познакомилась на корпоративе юридической компании, ведь Инна – адвокат. Телеведущий рассказывал, что женщина была звездой того вечера, ведь получила почти все награды. Впоследствии мужчина отыскал Инну в соцсетях и поставил ей реакцию в фейсбуке. Сначала женщина проигнорировала такое проявление внимания, а решилась ответить Тимуру только через 2,5 года.

Впоследствии их общение переросло в серьезные отношения и создание семьи. У пары родилось двое детей. Однако супруги приняли решение усыновить третьего ребенка, мальчика Марселя. Телеведущий также рассказал, что они в 2024 году ожидают пополнения их семьи, ведь снова планируют усыновить ребенка.