Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена часто рассказывали о том, что процедура усыновления – сложная и длительная. Похоже, что никаких изменений в системе не произошло.

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Шоумен поделился, что сейчас усыновление второго ребенка находится на бюрократическом этапе. Он пожаловался на строгие ограничения, которое семья получила от тренеров. Из-за этого найти ребенка довольно сложно.

Те выводы, которые написали нам на курсах, очень сложные. В том плане, что таких детей почти не существует. Это, конечно, для меня загадка, почему они так сделали. Будем искать. Думаю, что в течение лета, надеюсь, мы все закроем вопрос,

– выразил надежду Тимур Мирошниченко.

Ведущий объяснил, что после курсов усыновителей тренеры дают рекомендацию относительно детей, которых может усыновить человек или семья. Они же получили очень узкие рамки.

"Звучит это как рекомендация, но это только так, строгие рамки. Нам в этот раз написали очень серьезные ограничения. Мы ищем-ищем... Это должен быть ребенок без социальной истории. То есть он не жил в детдоме, не пережил насилия. А на самом деле очень много детей попадают в детский дом именно из-за этого. Это немного усложняет процесс, но ничего. Мы не сдаемся", – подчеркнул Мирошниченко.

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