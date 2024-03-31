Как считает Сергей, мысли о фронте приходят к каждому человеку под влиянием эмоций. Такими рассуждениями точно руководит не разум, поэтому полагаться на них не стоит.
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Готов ли сейчас Середа мобилизоваться
По словам комика, после начала вторжения он отправил жену, артистку MamaRika с сыном заграницу, а в то же время сам планировал пойти добровольцем на фронт. Однако, мужчина в последний момент передумал.
Или мы вот сейчас здесь сидим и мы не боимся? Да мы 100 процентов боимся. И это в первую очередь. У меня есть этот страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду, это уже десятый вопрос. Имею ли я права туда идти, или не имею? Лучше ли я кого-то, кто там? Конечно, нет,
– честно ответил Середа.
К тому же Сергей считает, что должен максимально помогать своей стране, потому что это единственное, что он может сейчас сделать. В то же время комик не собирается говорить о "своей большей пользе внутри страны чем на передовой".
Интервью Сергея Середы : смотрите видео онлайн
Более того, телеведущий признает, что человеку, у которого сейчас на фронте воюет муж, брат или сын, чувствует несправедливость к тем, кто оправдывается своей помощью в тылу.
Человек, у которого находится муж, брат или сын там, эти твои фразы ей до... Человек чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы должны все действительно гордиться. Они в отличие от нас смогли. Они пошли,
– отметил комик.
Кто из украинских звезд ушел добровольно на фронт
- Украинский певец Александр Положинский еще накануне полномасштабного вторжения подписал контракт на службу в резерве Вооруженных сил. 24 февраля 2022 года он стал солдатом 47-й отдельной бригады, где выполнял роль стрелка. В ноябре 2023 года Положинский перешел в новое подразделение Вооруженных сил Украины.
- Актер Максим Девизоров вступил в ряды ВСУ после гибели актера Паши Ли, с которым он часто пересекался на съемочной площадке. Он пополнил ряды 103 бригады сил ТрО ВСУ, где занимает должность водителя.
- Певец Виталий Козловский в 2023 году присоединился к наступательной бригаде "Рубеж". Сейчас он в составе Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины, где служит рядовым солдатом.