Жена Тимура Мирошниченко показала первую встречу с усыновленной дочкой: трогательные фото
Источник:Инна Мирошниченко
На днях Тимур и Инна Мирошниченко усыновили девочку Ангелину. Теперь жена телеведущего показала их первую встречу с будущей усыновленной дочкой.
Оказалось, что для того, чтобы увидеть ребенка, пара преодолела более 1600 километров в одну сторону. В то же время сейчас девочка адаптируется к жизни в Киеве.
Не пропустите После рождения сына: Джамала поразила изменениями имиджа
Впервые супруги Мирошниченко встретились с названной дочерью 27 мая 2024 года.
Заведение, откуда мы забрали Ангелину, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года,
– поделилась адвокат.
Так, пара на первой встрече прогуливалась с девочкой по пляжу.
Инна Мирошниченко показала первую встречу с Ангелиной / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о названной дочери Мирошниченко
- Сначала супругам разрешили усыновить только одного ребенка. Так в их жизни появился Марсель, которому скоро исполнится 3 года. За год в новой семье мальчик претерпел разительные изменения.
Он ходит, бегает, ездит на самокате. С мальчика, который не имел эмоций и всего боялся, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все безостановочно,
– поделилась Инна.
- В октябре 2023 года жена Тимура Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка. На этот раз она подавала документы самостоятельно, без мужа. "Тим и так сделал невозможное, посещая курсы весной. Второй раз такое чудо не произойдет", – объяснила женщина. После усыновления она станет условной "мамой-одиночкой" ребенка, а позже состоится внутрисемейное усыновление Тимуром.
- После прохождения курсов для усыновителей Инне установили специфические критерии: девочка 8-10 лет без социальной истории. 15 мая, в Международный день семьи, произошло чудо. Застряв в пробке, женщина позвонила в службу по делам детей и неожиданно наткнулась на анкету Ангелины. Впоследствии именно эта девочка стала членом семьи Мирошниченко.