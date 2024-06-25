В Карпатах: Тарабарова, Карпа и Витвицкая показали, как развлеклись на отдыхе
Источник:Тарабарова, Витвицкая, Карпа
Украинские певицы Светлана Тарабарова, Наталка Карпа и телеведущая Соломия Витвицкая вместе отдохнули в Карпатах. Их родные вместе с ними проводили время.
В то же время звезды поделились фотографиями с отдыха. На кадрах также появились и дети знаменитостей.
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Женщины рассекретили, что отдыхали в Буковеле. Там они проводили совместно время со своими родными на природе. Так, вместе со Светланой была ее мама и трое детей – Иван, Мария и Полина. К тому же с Натальей отдыхала ее дочь Злата, а с Соломией – муж Алексей, который служит в ВСУ и сейчас находится в отпуске.
Карпа опубликовала серию видео и фото, на которых плавает в бассейне с ребенком и заплетает ей веночки из цветов. Также певица рассказала, что за последнее время переоценила большинство вещей. Она поняла, что мгновения, проведенные с друзьями, ее эмоционально обогащают. Артистка благодарна подругам за их присутствие в жизни.
Еще среди недели не знала, что все удастся! Пазл сложился! Господь благословил на эту встречу семьями, в родных Карпатах!
– поделилась Наталья.
В то же время Витвицкая показала атмосферное видео на фоне гор. На кадрах она отдыхает с детьми, которые играют рядом с ней.
Тарабарова также порадовала фанатов семейным контентом. Исполнительница опубликовала несколько фото и видео с детьми. Артистка показала, как плавала в бассейне с малышами, ходила с ними к животным и гуляла со своей мамой.
Жена Виктора Павлика также поехала на отдых
- Екатерина Репяхова отправилась в отпуск за границу без своего мужа, Виктора Павлика. Вместе с ней на отдых отправился сын и мама.
- Блогерша поехала в Израиль, где живет ее сестра. Женщины были рады видеть друг друга.
- Также Екатерина рассказала о перелете. По ее словам, 3-летний сын Михаил вел себя как взрослый, с ним не возникло никаких проблем. Более того, общение со старшими братом и сестрой идет мальчику на пользу.