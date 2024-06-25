Ранее, Даша заявляла, что не состоит в отношениях. Она заверила, что об изменениях в личной жизни обязательно сообщит аудитории.

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По словам Максима, сплетни о романе с Квитовой появились из-за непубличности его семьи. Лавриненко отметил, что все слухи распространил звездный обозреватель Богдан Беспалов. Более того, владелец телеграм-канала не знает, откуда блогер получил подобную информацию. Однако, жена Максима спокойно отреагировала на эти сплетни.

Самое интересное, что моя жена следит за некоторыми блогерами – до пяти максимум. И Квиткова была самой любимой блогершей моей жены. Это мне помогло, потому что у нас не было, на фоне этого, никаких конфликтов или скандалов,

– подчеркнул Лавриненко.

К тому же жена основателя "Трухи" ежедневно наблюдала за блогом Квитковой, когда он сам даже не знал, кто эта инфлюенсерка.

В то же время Максим признался, что его команда, на фоне сплетен, решила побудить людей подписаться на телеграмм-каналы. Конечно, у мужчины спросили, не будет ли тот против такого решения.

"Мы уже на этом немножко подписчиков набрали", – заметил Максим.

Максим Лавриненко о "романе" с Дашей Квитковой: смотрите видео онлайн

Что известно о сплетнях вокруг романа Квитковой и Лавриненко