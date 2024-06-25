Водночас зірки поділилися світлинами з відпочинку. На кадрах також постали й діти знаменитостей.

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Жінки розсекретили, що відпочивали у Буковелі. Там вони проводили спільно час зі своїми рідними на природі. Так, разом зі Світланою була її мама та троє дітей – Іван, Марія та Поліна. До того ж з Наталкою відпочивала її донька Злата, а з Соломією – чоловік Олексій, який служить у ЗСУ і зараз перебуває у відпустці.

Карпа опублікувала серію відео та фото, на яких плаває в басейні з дитиною та заплітає їй віночки з квітів. Також співачка розповіла, що за останній час переоцінила більшість речей. Вона зрозуміла, що миті, проведені з друзями, її емоційно збагачують. Артистка вдячна подругам за їхню присутність в житті.

Ще серед тижня не знала, що все вдасться! Пазл склався! Господь благословив на цю зустріч родинами, у рідних Карпатах!

– поділилася Наталка.

Водночас Вітвіцька показала атмосферне відео на тлі гір. На кадрах вона відпочиває з дітьми, які бавляться поруч з нею.

Тарабарова також потішила фанатів сімейним контентом. Виконавиця опублікувала кілька фото та відео з дітьми. Артистка показала, як плавала в басейні з малечею, ходила з ними до тваринок і гуляла зі своєю мамою.

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