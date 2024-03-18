Выбрала "жить жизнь" и похвасталась охватами: Пренткович отреагировала на критику из-за переезда

Блогерша Таня Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский решили переехать. На блогеров снова льется критика, на что инфлюенсерка реагирует с цинизмом.

Блогерша Таня Пренткович перевела объявление о переезде на своего избранника Андрея Гонковского. На своей странице она лишь комментирует хейт подписчиков, насмехаясь над критикой.

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Как Пренткович реагирует на критику

Блогерша похвасталась охватами в инстаграм-сториз. Она заявила, что некоторые пользователи "громко отписались" от нее в комментариях, но на самом деле продолжают следить. И добавила, что будет блокировать всех хейтеров и тех, кому не близки ее "принципы". Но не уточнила, какие именно.

По хейту на моей странице: буду блокировать сразу любой хейт и не буду позволять поливать грязью себя и моих людей. Хочу видеть вокруг себя только тех, кому близки мои принципы! Других попрошу тихонько выйти,

– написала Пренткович.

В конце блогерша цинично заявила, что будет проживать "свою единственную жизнь". Очевидно, Тане Пренткович и Андрею Гонковскому не близки социальная ответственность и соблюдение законов во время полномасштабной войны.

"А я выбираю жить свою единственную жизнь и вам этого желаю", – написала Таня Пренткович.

Как Пренткович реагирует на критику украинцев / Фото из инстаграм-сториз

Скандал вокруг Пренткович и Гонковского: главное