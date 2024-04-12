Завораживает с первых секунд: украинка Таня Муиньо сняла динамичный клип для Дуа Липы

Британская певица Дуа Липа презентовала клип на песню Illusion, режиссером которого стала Таня Муиньо. Невероятное видео уже собрало более миллиона просмотров.

Знаменитая клипмейкер Таня Муиньо снимает клипы не только для украинских звезд, но и для мировых. Ее список пополнился известной певицей Дуа Липой.

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Таня Муиньо сняла клип для Дуа Липы

Яркий и динамичный клип на песню Illusion не оставит никого равнодушным. Таня Муиньо создала видеоработу в комплексе Piscina Municipal de Montjuï в Барселоне. Таким образом она попыталась воссоздать атмосферу бассейна для прыжков в воду на летних Олимпийских играх, проходивших в столице Испании.

Дуа Липа появилась в клипе в нескольких образах. Это черное кружевное боди, полупрозрачное красное платье с широким ремнем и белый топ с короткими джинсовыми шортами.

Акцент в клипе был на самой певице, но ее также сопровождали танцовщики и синхронные пловцы, которые завораживали своим танцем в воде.

Мечта стала реальностью! Дуа, спасибо за доверие. Твоя музыка всегда меня вдохновляет. Сотрудничество было фантастическим, создавая иллюзию через воду, воздух и танец. Любовь! Спасибо большой невероятной команде,

– обратилась к певице режиссер.

"Надеюсь, вам понравятся эта песня и видео так же сильно, как мы по-настоящему полюбили и получили удовольствие от их создания", – прокомментировала релиз Дуа Липа.

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