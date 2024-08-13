Украинские "Дэдпулы" в форме ВСУ: как военные превзошли легендарный танец супергероя
Защитники в очередной раз доказали, что кроме военного дела, им легко даются даже танцы. На этот раз объектом внимания стала популярная сцена из фильма "Дэдпул и Росомаха".
Ранее мы уже рассказывали о тренде танца Дэдпула в тиктоке. В общем пользователи сняли более полумиллиона видео с момента выхода в прокат киноленты.
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Украинские же защитники, которых мы привыкли называть супергероями, не остались в стороне от такого события. Они не только присоединились к тренду, но и усовершенствовали его. Изучив движения, военные надели на себя форму, некоторые даже усложнил задачу, добавив бронежилет. А кто-то привлек к тренду и собратьев, которые довершили полноценную картину постановки под песню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye Bye.
Пользователи в тиктоке остались в полном восторге от увиденного и оставили немало положительных комментариев:
- "Вот он, украинский "Мститель";
- "DeadPool сделано в Украине";
- "Ну вот и выяснилось, кто на самом деле танцевал в фильме";
- "У Дэдпула новая униформа";
- "Когда мама вместо бокса отдала на танцы";
- "Если бы меня спросили, какие тебе нравятся парни, я бы показала это видео".
Поэтому пока вы в кинотеатрах пересматриваете фильм "Дэдпул и Росомаха", украинские "Мстители" уже давно борются со злом и успешно его побеждают.