Украинские "Дэдпулы" в форме ВСУ: как военные превзошли легендарный танец супергероя

13 августа 2024, 23:30
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Автор: Марта Гнат

Защитники в очередной раз доказали, что кроме военного дела, им легко даются даже танцы. На этот раз объектом внимания стала популярная сцена из фильма "Дэдпул и Росомаха".

Ранее мы уже рассказывали о тренде танца Дэдпула в тиктоке. В общем пользователи сняли более полумиллиона видео с момента выхода в прокат киноленты.

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Украинские же защитники, которых мы привыкли называть супергероями, не остались в стороне от такого события. Они не только присоединились к тренду, но и усовершенствовали его. Изучив движения, военные надели на себя форму, некоторые даже усложнил задачу, добавив бронежилет. А кто-то привлек к тренду и собратьев, которые довершили полноценную картину постановки под песню 2000-х *NSYNC – Bye Bye Bye Bye.

@serhii_horienkov Таким танцем начался фильм «Дедпул и Росомаха» Таким же танцем начался мой день. This is how the movie “Deadpool and Wolverine” started. My day started with the same dance. #nsync #deadpool #dance ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

@poloua #глобальныерекомендации #славаукраїні #cupcut #рекомендации #deadpool ♬ Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack - *NSYNC

Пользователи в тиктоке остались в полном восторге от увиденного и оставили немало положительных комментариев:

  • "Вот он, украинский "Мститель";
  • "DeadPool сделано в Украине";
  • "Ну вот и выяснилось, кто на самом деле танцевал в фильме";
  • "У Дэдпула новая униформа";
  • "Когда мама вместо бокса отдала на танцы";
  • "Если бы меня спросили, какие тебе нравятся парни, я бы показала это видео".

Поэтому пока вы в кинотеатрах пересматриваете фильм "Дэдпул и Росомаха", украинские "Мстители" уже давно борются со злом и успешно его побеждают.