Snoop Dogg очень гордится тем, что ему выпала такая честь на нынешних Олимпийских играх, ведь он преданный поклонник этого события. Вчера, 11 августа, Олимпиада пришла к своему логическому завершению. В течение всего времени, рэпер комментировал турнир для американского телевидения, посещал соревнования, общался со спортсменами и их друзьями, а вчера – выступил на закрытии Игр и повторно завирусил трек The next episode – Dr. Dre в тиктоке. Что же происходит в инфопространстве – читайте в материале Show 24.

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Dr. Dre – The next episode

С начала Олимпиады пользователи тиктока использовали песню другого американского исполнителя рэпа Dr. Dre под кадры с Snoop Dogg. Это можно связать с несколькими причинами:

рэпер настолько плавно и ритмично вписывается в кадр, что его движения полностью гармонируют с упомянутым треком;

песня была очень давно записана в сотрудничестве с рэпером, и в тексте упоминается имя Snoop Dogg.

То, что хит 2000-х годов снова в тренде, однозначно можно обязать рэперу и креативным пользователям. Но отметим, что в самом тексте содержится немало бранных слов, оскорбительных фраз, а также упоминается о наркотиках и оружии. Поэтому смысл песни лучше не связывать с видео Олимпиады, а просто воспринимать как гармоничное дополнение фона.

Dr. Dre – The Next Episode ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg: смотрите видео онлайн

Видео, когда рэпер нес олимпийский огонь, стало самым популярным благодаря The next episode.

Более того, вчера, во время закрытия Олимпийских игр-2024, Snoop Dogg вместе с Dr. Dre выступили с хитом, который взорвал публику.

На закрытии также выступили Билли Айлиш и группа Red Hot Chili Peppers. Выбор упомянутых исполнителей совсем не случайный, ведь организаторы решили провести связь между музыкой и культурой Лос-Анджелеса, где пройдут следующие Летние Олимпийские игры в 2028 году.

Что известно о Snoop Dogg

Рэперу 52 года, а его настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус младший. В 1992 году мужчина серьезно взялся за звездную карьеру. Dr. Dre стал для него учителем и наставником. За время творческой деятельности у рэпера было немало неоднозначных приключений, которые связаны с задержанием полицией.

Snoop Dogg несколько раз менял псевдоним и записал немало треков, которые сделали ему мировое признание.

Dr. Dre – Still D.R.E. ft. Snoop Dogg: смотрите видео онлайн

Можем предположить, что следующие Олимпийские игры также будут с участием рэпера. В этом году он доказал, что выбор организаторов был правильным и принес немалый успех в медийной сфере.