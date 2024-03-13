Я советско-русская украинка, - Повалий цинично прокомментировала свою национальность
Таисия Повалий, которая открыто поддерживает полномасштабное вторжение, продолжает размывать границы между Россией и Украиной, продвигая нарративы о "братских народах". По словам предательницы, она планирует и дальше объединять украинскую и русскую культуры.
В недавнем интервью для одного из пропагандистских каналов Таисия Повалий, которая родом из Киевской области, сделала циничное заявление о своей национальности. Как пояснила поклонница Путина, она – советско-российская украинка и этим гордится.
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Что говорит Повалий о своей национальности
В прошлом году в День Независимости Украины, 24 августа 2023 года, Таисия получила российский паспорт, официально став гражданкой страны-агрессора.
Теперь же Повалий убеждена, что ее миссия как "русской украинки" выдать альбом, куда войдут как украинские, так и российские песни. Таким образом она планирует развивать тему о "братских народах" и одной культуре.
Я очень хочу выпустить украино-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-русская украинка!
– цинично заявила Повалий.
Кто еще из украинских артистов получил российское гражданство
- Украинская танцовщица, судья проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова тоже променяла украинское гражданство на российское. Хореограф получила российский паспорт в декабре 2021 года.
- Экс-продюсер WELLBOY и группы ГРИБЫ Юрий Бардаш в январе 2024 года тоже похвастался российским паспортом. О своем желании стать гражданином России Бардаш заявил летом 2022 года. Тогда он назвал себя "русским человеком".
- Российский паспорт имеет и Анна Асти. Певица, которая родом из Черкасс, вместе с мужем-россиянином воочию застали начало полномасштабного вторжения, впрочем, все равно сбежали в Россию. Российское гражданство предательница получила осенью 2023 года.