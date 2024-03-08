Накануне 8 марта Таисия Повалий выпустила дуэт и клип на советскую песню "Катюша" с китайской оперной певицей Ван Фан, который назвала "гармонией великих культур".

К слову СБУ объявила о заочном подозрении предательнице Таисии Повалий

О чем дуэт Таисии Повалий и Ван Фан

В клипе продемонстрировано "содружество" России и Китая, а также теплые отношения президентов Владимира Путина и Си Цзиньпин, которые обнимаются и фотографируются. Кроме того, в видео вошли моменты совместных военных тренировок обеих стран.

"Катюшу" Повалий возвеличила "настоящим гимном Всемирного фестиваля молодежи". Интересно, что в описании к видео Таисия назвала себя российской исполнительницей и народной артисткой Украины (кстати, всех артистов-предателей до сих пор не лишили званий народных и заслуженных артистов Украины).

В видео Ван Фан свободно поет на русском языке, а Таисия Повалий – на китайском.

Таисия Повалий и Ван Фан – "Катюша": смотреть онлайн клип

Кто такая Ван Фан