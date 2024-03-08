Накануне 8 марта Таисия Повалий выпустила дуэт и клип на советскую песню "Катюша" с китайской оперной певицей Ван Фан, который назвала "гармонией великих культур".
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О чем дуэт Таисии Повалий и Ван Фан
В клипе продемонстрировано "содружество" России и Китая, а также теплые отношения президентов Владимира Путина и Си Цзиньпин, которые обнимаются и фотографируются. Кроме того, в видео вошли моменты совместных военных тренировок обеих стран.
"Катюшу" Повалий возвеличила "настоящим гимном Всемирного фестиваля молодежи". Интересно, что в описании к видео Таисия назвала себя российской исполнительницей и народной артисткой Украины (кстати, всех артистов-предателей до сих пор не лишили званий народных и заслуженных артистов Украины).
В видео Ван Фан свободно поет на русском языке, а Таисия Повалий – на китайском.
Таисия Повалий и Ван Фан – "Катюша": смотреть онлайн клип
Кто такая Ван Фан
- Ван Фан – китайская оперная певица, которая осенью 2023 года прибыла во временно оккупированный Мариуполь и цинично исполнила на китайском языке песню "Катюша" на руинах Драмтеатра.
- Свое желание посетить Мариуполь Ван Фан объяснила тем, что она как мать была возмущена новостями об "убийстве украинскими нацистами детей Донбасса".
- Китаянка открыто поддерживает Россию и неоднократно называла украинцев "нацистами".