11 августа, торжественно завершились Олимпийские игры-2024 в Париже. На них планировала посетить королевская семья, в частности Ее Высочество, но заболевание внесло свои коррективы.

Не пропустите Принцессу Иордании выписали из роддома: счастливые фото семьи

Поэтому, принцесса Уэльская стала одной из героинь видеоролика, где знаменитости выражали благодарность спортсменам из Великобритании, которые представляли страну на Олимпиаде-2024. На видео Кейт, одетая в полосатый лонгслив черно-белого цвета, появилась вместе со своим мужем принцем Уильямом, который был одет в спортивную рубашку. Супруги обратились к олимпийцам и поздравили их с победами в соревнованиях.

"От всех, кто смотрит дома, поздравляю сборную Великобритании", – сказала Миддлтон.

Кроме Кейт и Уильяма, на видео можно увидеть рэпера Snoop Dogg и футболиста Дэвида Бекхэма.

Напомним, Великобритания заняла седьмое место в медальном зачете Олимпийских игр-2024. Общее количество наград страны составляет – 65 штук. В то же время Украина завершила соревнования на 22-м итоговом месте. Сборная получила 12 медалей.