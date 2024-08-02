Малышу исполнилось 3 годика. Певица призналась, что ее пугает, как быстро растет сын.

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MamaRika с мужем подарили имениннику торт и шарики с динозаврами. Они планируют устроить праздничный семейный день.

Я долго думал, что бы я хотел в подарок. Живого динозавра мне не позволили, корабль сказали дорого, но если честно, то мне это все не надо. Главная моя мечта – это наша победа! Поэтому я открыл банк (ну радики помогли), и вы можете меня поздравить, забросив туда немного деньжат,

– поделился мальчик в инстаграме.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

В посте Давида указано, что все собранные средства пойдут на нужды наших защитников.

MamaRika поделилась своими эмоциями от того, как быстро вырос малыш.

Целый день плачу. Я неадекватная как-то мать. Это нормально, что я целый день плачу? Чего он так быстро растет? Куда?,

– отметила исполнительница.



MamaRika отреагировала на день рождения сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, также сегодня, 2 августа, 3 годика исполнилось приемному сыну Тимура и Инны Мирошниченко.