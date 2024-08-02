Супруги уже поздравили малыша с праздником. Теперь жена телеведущего рассказала, как семья готовила сюрприз для именинника.

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Так, Мия нарисовала для Марселя открытку, приготовила отдельный подарок, дула шарики и завязала гирлянду. Тимур и Инна тоже помогали украшать квартиру.

Приготовились ночью, потому что Марсель мог проснуться раньше всех... Разбудили его праздничным пением и свечой в банане,

– поделилась женщина.

Также она написала трогательное поздравление для Марселя.

Мальчик, который учит всех верить в чудеса, потому что чудом является он сам. Бесконечный источник энергии, любви, тепла и жажды жизни. Любим тебя в тысячи раз больше, чем ты только можешь представить. Помни, что у тебя есть те, кто глубокой ночью будет дуть 200 шариков, лишь бы ты был счастлив на утро. С Днем рождения, сынок,

– отметила звездная мамочка.

Она к тому же поделилась видео, как семья поздравила малыша. Так, в ролике видно, как Марсель задувает свечу и играет машинками, которые родители ему подарили.

Напомним, судьба малыша с самого начала сложилась непросто. Биологические родители отказались от него еще в роддоме, но супруги Мирошниченко приняли в свою семью маленького Марселя 22 июля 2023 года. По словам Инны, их названный сын за год в новой семье успешно преодолел ряд сложных диагнозов и почти догнал в развитии своих сверстников. Процесс адаптации Марселя в новой семье происходит постепенно, но уверенно.