Малюку виповнилося 3 рочки. Співачка зізналася, що її лякає, як швидко росте син.

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MamaRika з чоловіком подарували імениннику торт та кульки з динозаврами. Вони планують влаштувати святковий родинний день.

Я довго думав, що б я хотів у подарунок. Живого динозавра мені не дозволили, корабель сказали дорого, але якщо чесно, то мені це все не треба. Головна моя мрія – це наша перемога! Тому я відкрив банку (ну радики допомогли), і ви можете мене привітати, закинувши туди трохи грошенят,

– поділився хлопчик в інстаграмі.

Долучитися до збору можна за посиланням.

У дописі Давида зазначено, що всі зібрані кошти підуть на потреби наших захисників.

MamaRika поділилася своїми емоціями від того, як швидко виріс малюк.

Цілий день плачу. Я неадекватна якось мать. Це нормально, що я цілий день плачу? Чого він так швидко росте? Куда?,

– зазначила виконавиця.



MamaRika відреагувала на день народження сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, також сьогодні, 2 серпня, 3 рочки виповнилося названому сину Тімура та Інни Мірошниченків.