Сын Игоря Пелыха, который защищает Украину на фронте, получил награду министра обороны

Сын известного телеведущего Игоря Пелыха служит на фронте. За защиту Украины он получил награду от министра обороны.

22-летний Иван Пелых защищает Украину в Сумской области. Он присоединился к рядам Вооруженных Сил еще в начале полномасштабного вторжения.

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В инстаграм-сториз Иван Пелых похвастался наградой, которую получил за свои подвиги в армии. Это награда министра обороны Украины Рустема Умерова. Министр подписал приказ 24 апреля, судя по документу.

Это все конечно гуд, но можно лучше наградной глок, пожалуйста,

– с юмором прокомментировал награду Иван Пелых.



Иван Пелых получил награду / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об Иване Пелыхе

Иван Пелых – старший сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в ДТП в мае 2008 года. Парень увлекался кинематографом и учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. Но стал воином ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

Иван Пелых сначала находился в теробороне Киева. Впоследствии он был на напряженных и критических участках линии фронта. В частности, участвовал в боях в Лисичанске и на Бахмутском направлении.

В своих соцсетях Иван часто показывает и свои проекты как оператора, и кадры с войны. Боец рассказывал, что в войне нет ничего романтического, как порой кажется из постов в соцсетях. Он подчеркнул, что освобождение каждого клочка украинской земли дается большой ценой.

, защитник имел в виду Glock – полуавтоматический пистолет. Такое наградное оружие (а именно Glock 19X) получил старший сержант бригады "Азов" Богдан "Вог" Цымбал за образцовое выполнение воинского и служебного долга.