Сын Игоря Пелыха, который защищает Украину на фронте, получил награду министра обороны
30 мая 2024, 13:12Читати новину українською
Источник:Иван Пелых
Сын известного телеведущего Игоря Пелыха служит на фронте. За защиту Украины он получил награду от министра обороны.
22-летний Иван Пелых защищает Украину в Сумской области. Он присоединился к рядам Вооруженных Сил еще в начале полномасштабного вторжения.
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В инстаграм-сториз Иван Пелых похвастался наградой, которую получил за свои подвиги в армии. Это награда министра обороны Украины Рустема Умерова. Министр подписал приказ 24 апреля, судя по документу.
Это все конечно гуд, но можно лучше наградной глок, пожалуйста,
– с юмором прокомментировал награду Иван Пелых.
Иван Пелых получил награду / Фото из инстаграм-сториз
Что известно об Иване Пелыхе
- Иван Пелых – старший сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в ДТП в мае 2008 года. Парень увлекался кинематографом и учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. Но стал воином ВСУ с начала полномасштабного вторжения.
- Иван Пелых сначала находился в теробороне Киева. Впоследствии он был на напряженных и критических участках линии фронта. В частности, участвовал в боях в Лисичанске и на Бахмутском направлении.
- В своих соцсетях Иван часто показывает и свои проекты как оператора, и кадры с войны. Боец рассказывал, что в войне нет ничего романтического, как порой кажется из постов в соцсетях. Он подчеркнул, что освобождение каждого клочка украинской земли дается большой ценой.